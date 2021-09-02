ضحايا وأضرار مدمرة.. عاصفة "آيدا" نحيل شوارع نيويورك إلى "أنهار"

ارتفعت حصيلة الفياضات الناجمة عن إعصار "آيدا" الذي ضرب ولاية نيويورك إلى 17 وفاة، وفق وكالة فرانس برس.



وأدى هطول الأمطار بشكل قياسي إلى إصدار تحذير طارئ غير مسبوق من الفيضانات المفاجئة لمدينة نيويورك، والتي حولت الشوارع إلى أنهار وتسببت بإغلاق خدمات مترو الأنفاق.



قال ميتوديجا ميهاغلوف الذي غمرت المياه قبو مطعمه في مانهاتن: "أنا أبلغ من العمر 50 عامًا ولم أر قط مثل هذا هطول الأمطار الغزيرة على الإطلاق".



وقال لوكالة فرانس برس "كان الأمر أشبه بالعيش في غابة استوائية، شيء لا يصدق، كل شيء غريب جدا هذا العام".



والخميس، بدأ سكان نيويورك تنظيف بيوتهم ومحلاتهم التجارية وإزالة الحطام الذي خلفته موجة أمطار غير مسبوقة فاجأت سكان المدينة.



فبعد انحسار الأمطار خرج السكان للتعامل مع تبعات ليلة عاصفة خلفت كثيرا من الأضرار وخسائر بشرية قدرت بثمانية قتلى على الأقل.



وقال يوناس سيغل لفرانس برس، وهو يلقي بنظره على الحطام خارج منزله في منهاتن، "سقطت شجرة ضخمة على سيارتي وهشمتها إلى درجة انه لا يمكن إصلاحها".



وأضاف جاره مايكل برايس وقد بدت علامات التعجب على وجهه "كان أمرا لا يصدق".



وأعادت الفيضانات إلى الأذهان ذكريات إعصار ساندي، وهو عاصفة أقوى بكثير أطاحت بالكهرباء في معظم منهاتن وتسببت بإغلاق المترو.



وتوقفت خدمات المترو في وقت متأخر الأربعاء لكنها عادت ببطء مرة أخرى في وقت مبكر، الخميس.





ونشر العديد من السكان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المياه تتدفق من سلالم الشقق.



المصدر: وكالات



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