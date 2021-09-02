السفير الإيراني لدى لبنان: لن نسمح لأي جهة بمنع السفن الإيرانية من الوصول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

أكد السفير الإيراني لدى لبنان أن العقوبات الأميركية على إيران غير مشروعة وغير قانونية وليس من حق الأميركيين أن يتدخلوا بيننا وبين لبنان ولا شأن لهم بهذا المجال.

وشدد على أن إيران لن تسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع السفن الإيرانية من الوصول.

في السياق، أفادت معلومات صحفية عن أن الوقود الإيراني سيُنقل إلى لبنان عبر سوريا “لاعتبارات داخلية”.

في الموازاة، أعلن موقع تتبع السفن وصول أولى ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة للبنان إلى قناة السويس السبت.

في المقابل، قالت خدمة “تانكر تراكرز” سابقاً إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم الأربعاء أن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان لم تبحرا بعد.

وأضافت الخدمة التي تتبع حركة ناقلات النفط في بعض المناطق الهامة جويسياسيا، عبر “تويتر”، أنه “ينبغي أن تكون الناقلة الأولى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر الآن”. وتابعت “ننتظر تأكيداً بصرياُ”.