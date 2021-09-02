البيت الأبيض: سنحكم على أفعال “طالبان” في المستقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيراً إلى أن الإدارة ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن عدد الأميركيين في أفغانستان ممن يريدون المغادرة قرابة المئة.

لكن في الوقت الذي ترفض واشنطن رفع العقوبات عن طالبان، تحاول ضبط مستوى التعاون المطلوب مع الحركة التي تسيطر الآن على كامل أفغانستان، خاصة في ملف محاربة تنظيم داعش، فقد وصف الجنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، طالبان بأنها “جماعة لا تعرف الرحمة”، لكنه أضاف أن “في الحرب عليك أن تفعل ما يجب عليك القيام به”، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع طالبان ضد تنظيم داعش في خراسان، قال الجنرال ميلي إن هذا احتمال.

كان تنظيم داعش خراسان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار كابل أسفر عن مقتل 170 مدنياً و13 عسكرياً أميركياً في الأيام الأخيرة من الإجلاء الأميركي.