بريطانيا.. 45183 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بريطانيا اليوم تسجيل 45183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 39653 أمس الأربعاء.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضا تسجيل 871 وفاة في غضون 82 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-91، انخفاضا من 702 وفيات أمس.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 178 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 207 الأربعاء وهو أعلى عدد منذ أوائل مارس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 132920 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند.