بولندا أعلنت حال الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مرسوما بشأن إعلان حال الطوارئ لمدة 30 يوماً على الحدود مع بيلاروس، خوفاً من تدفق كبير للمهاجرين وتحسبا لمناورات عسكرية روسية مقبلة، حسبما أشار المتحدث باسمه.

وعبر آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة، ويشتبه الاتحاد الأوروبي في ان ذلك هو نوع من الانتقام من قبل نظام مينسك بسبب العقوبات الأوروبية.

ووفقا للمرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة في 183 موقعا في المنطقة الحدودية، سيتم حظر وصول وسائل الإعلام إلى المنطقة المعنية بشكل صارم كما سيتم تقييد وصول الأشخاص الآخرين من غير السكان.

واحتج الفرع البولندي ل”نادي الصحافة” على الفور على “حرمان الرأي العام من المعلومات من مصادر مستقلة”.

وهذه أول مرة تفرض حال طوارئ في بولندا منذ سقوط الشيوعية عام 1989.