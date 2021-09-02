الامارات.. مدارس أبوظبي توفر فحوصات كوفيد-19 للطلبة والعاملين

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاقها مبادرة استراتيجية بالتعاون مع دائرة الصحة- أبوظبي لتوفير فحص الكشف عن عدوى فيروس كوفيد-19 للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد إجراء الفحوصات الدورية في مدارسهم دون الحاجة للتوجّه إلى مراكز الفحص الخارجية، وذلك بموجب متطلبات الفحوصات الدورية المعلن عنها مؤخراً من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



ويأتي تعاون الدائرة مع دائرة الصحة- أبوظبي بهدف تيسير إجراء الفحوصات الدورية للطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، وتعزيز كفاءة عمليات الصحة والسلامة في المدارس، حيث ستتمكن المدارس من الحصول على نتائج الفحوصات ضمن فترة زمنية قصيرة تسمح لها بضمان تطبيق متطلبات الدخول الآمن لمبانيها. كما تسهم هذه المبادرة في تخفيف الضغط عن أولياء الأمور ومراكز الفحص الخارجية في الإمارة. ويضمن توفير الفحص في المدارس الحد من احتمالات عدم تمكّن الطلبة أو الموظفين من إجرائها في الوقت المناسب، وبالتالي تمكين كامل القطاع التعليمي من مواصلة عملياته التشغيلية بكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: "تكللت الجهود المتميزة التي بذلتها أبوظبي في مواجهة الجائحة بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة وعودة أبنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة وسط بيئةٍ صحية وآمنة، وهو ما عملنا على ضمان تحقيقه مع شركائنا في دائرة التعليم والمعرفة، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن أهدافنا الرامية إلى ضمان صحة وسلامة الطلبة وذويهم والمجتمع ككل من خلال تيسير إجراءات الفحص والقيام بها بشكل دوري وفعال، بما يحقق استمرارية المسيرة الأكاديمية للطلبة دون أي انقطاع."

وأضاف عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "شهدنا منذ مطلع الأسبوع الحالي إقبالاً واسعاً من الطلبة لمواصلة تعليمهم الصفي في جميع المدارس في مختلف مناطق الإمارة. وفيما يتوجّه قطاعنا التعليمي للتعافي والعودة للحياة الطبيعية، يبقى الحفاظ على صحة وسلامة القطاع التعليمي بطلبته ومعلميه وموظفيه على رأس أولوياتنا. ولهذا، نواصل العمل بتفان والتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة وضمان انسيابية العمليات المدرسية للحفاظ على التعليم النوعي الذي تقدمه المدارس للطلبة".

وتابع "بفضل تواصلنا الدائم مع المدارس والجهات المعنية، أدركنا الحاجة لوضع نموذجٍ يتيح حصول الطلبة على الفحوصات الدورية دون وضع أعباءٍ إضافية على أولياء الأمور، ولهذا تعاونّا مع دائرة الصحة لتوفير فحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 لجميع الفئات المستفيدة ضمن كل مدرسةٍ. ويعزز هذا النموذج من الكفاءة التشغيلية للمدارس ويضمن حصول جميع الطلبة والمعلمين على الفحص الدوري في الوقت الملائم بشكلٍ ميسر".