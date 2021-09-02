قيس سعيد يطالب باحترام حقوق التظاهر السلمي

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار القانون والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.



تأكيد الرئيس التونسي جاء خلال لقائه رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية وسامي الهيشري مدير الأمن الوطني، ومراد حسين مدير الأمن العام، في قصر قرطاج.

وقال سعيد إنه "لا مجال للعودة إلى الوراء وملتزمون بالمواصلة في سياستنا الرامية نحو عدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات بما فيها حرية التظاهر"

وأضاف: "سنتصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب".

وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم.

يذكر أن متظاهرين وصحفيين تعرضوا بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس الأربعاء إلى اعتداءات من قبل قوات الأمن بعد تنظيمهم لمسيرة للتنديد بالاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013.

وقبل 8 أعوام تعرض للاغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 والقيادي القومي محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز 2013.