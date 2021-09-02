البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق في هجوم مسلح على هيئة حكومية في طرابلس.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

طالب 42 عضواً من مجلس النواب الليبي في بيان مشترك موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والنائب العام، ووزير الداخلية بالتحقيق في الهجوم المسلح على هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس.



ووفق موقع "الإخبارية 24" الليبي، اليوم الخميس، استنكر النواب الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، وطالبوا النائب العام، ووزير الداخلية، وقوات الأمن بالتحقيق والقبض على المعتدين والجهات التي أمرت بالاعتداء.

يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس تعرضت يوم الثلاثاء الماضي، إلى هجوم مسلح من ميليشيا موالية لوكيل الهيئة سعيد ضو، وحاول المهاجمون اقتحام مقر الهيئة لطرد رئيسها سليمان محمد الشنطي، قبل تدخل المجموعة المسلحة المكلّفة بتأمين المقر، ما أسفر عن سقوط جرحى.