انت الان تتابع خبر لبنان يخطف نقطة ثمينة من الإمارات في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغلب الحذر على أداء الفريقين، بعد فرصة للبنان من حسن معتوق، وتصدي رائع من الحارس الإماراتي، علي خصيف في الدقائق الأولى، وبعدها اعتمد المنتخب الإماراتي على التحضير من منتصف ملعبه لخلق ثغرات في دفاعات الضيوف.ولاحت بالفعل أكثر من فرصة للتسجيل لأصحاب الأرض، ومنها انفراد علي مبخوت في الدقيقة 17، لكن كرته مرت بجوار القائم، وفي المقابل، أجاد المنتخب اللبناني التعامل الدفاعي، وساعده بطء التحضير من أصحاب الأرض.

وعاب الأداء الهجومي لرجال "الأرز"، غياب الوفرة العددية والسرعة المطلوبة في الهجمات المرتدة، والتي حاول من خلالها الضيوف الوصول لمرمى المنتخب الإماراتي.

وضاعت فرصة هدف محققة من الإمارات في الدقيقة 32، من هجمة سريعة مررها فابيو دي ليما إلى علي مبخوت، لينفرد ويراوغ الحارس، ويسدد الكرة في المرمى الخالي، لكن القائم يتصدى للكرة ويحولها إلى خارج الملعب.



وأضاع كايو، فرصة أخرى للتسجيل للمنتخب الإماراتي، بعدما أطاح بالكرة فوق العارضة وهو في مواجهة المرمى الخالي في الوقت بدل الضائع، وبعدها طالب المنتخب اللبناني بركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

هدأ الإيقاع في الشوط الثاني، ولم تكن هناك هجمات خطيرة تذكر من المنتخبين، وتمكن المنتخب اللبناني من فرض تفوقه الدفاعي، ليخرج بنقطة تعادل مهمة من دبي.