شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس فلسطين: القمة الثلاثية اليوم جزء من الحراك الدولى لدفع عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القمة الثلاثية اليوم الخميس، ركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتأتى فى السياق الطبيعى من حيث التنسيق والتشاور المستمر بين فلسطين ومصر والأردن، وجاءت فى توقيتها وزمانها.

وأضاف "الهباش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن القمة جزء من الحراك الدولى لدفع عملية السلام للأمام، مشدداً على أن إسرائيل هي التي أغلقت الباب المفاوضات منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد "الهباش"، أن دور مصر في القضية الفلسطينية هو الدور الطبيعى لها، كونها ليست دولة عادية أو هامشية في المنطقة بل مركزية ومحورية على المستوى العربى والإقليمي ولها احترام دولى أيضاً، وتابع: "مصر رائدة فى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي ..وهذا الدور اعتدنا عليه من مصر منذ نشأة القضية الفلسطينية وهو دور لا يختلف عليه أثنين".