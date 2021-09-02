شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ميليشيا الحوثي تمثل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت جمهورية السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الأمر بأنه تصعيد خطير وعمل عدائي يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد جريمة حرب مشينة.

وقالت، إن مواصلة ھذه الأعمال الإرهابية الآثمة بين الحين والاخر يُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحديھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في هذا الصدد، وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، وتجدد تأييدها ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.