نقل العلاقة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي إلى "سنتكوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن ناطق إسرائيلي نقل العلاقة بين الجيشين الاسرائيلي والأمريكي إلى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل رسمي.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أجرى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أمس، اتصالًا هاتفيًا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، وجرى خلال الاتصال نقل المسؤولية للعلاقة بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي إلى القيادة المركزية وذلك بشكل رسمي".



وأضاف: "أن الاتصال تناول بحث عملية الإجلاء العسكري من أفغانستان بالإضافة إلى قضايا وتحديات إقليمية، مشيرا إلى أن رئيس الأركان أعرب عن مدى اعتزازه بالالتزام الأمريكي حيال أمن دولة إسرائيل".

وتابع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنرالين أعربا عن توقعهما بتعميق التعاون بين الجيش الإسرائيلي وسنتكوم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء تغيير في "خطة القيادة الموحدة" يقضي بنقل إسرائيل من منطقة عمليات "القيادة الأمريكية الأوروبية" ("يوكوم") إلى منطقة عمليات "القيادة المركزية الأمريكية" ("سينتكوم").

وفي إعلانه عن مجالات المسؤولية الجديدة، أشار "البنتاجون" إلى "اتفاقيات إبراهيم" الأخيرة بين إسرائيل ومختلف الدول العربية باعتبارها "فرصة استراتيجية، لتوحيد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط".