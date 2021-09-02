قلق أمريكي سعودي مشترك من هجوم الحوثيين على "أبها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسعودية، الخميس، على قلقهما المشترك من هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها بالمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وجدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة للسعودية في الحفاظ على أمنها وأمن شعبها.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى ملف أفغانستان وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.

كان التحالف العربي أعلن الثلاثاء وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، جراء استهداف مسيرة حوثية ثانية لمطار أبها السعودي خلال 24 ساعة.

وبحسب التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإنه تم إسقاط هذه المسيرة المفخخة خلال محاولتها استهداف المطار.

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

والإثنين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.