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المغرب يطالب بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يتم عبر الممارسة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها.

تأكيد مغربي حمله "بوريطة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال وزير الخارجية المغربي إن الانتخابات عنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مضيفا: "هذه الأزمة لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية"

وتابع: "المرحلة التي تعيشها ليبيا الآن حاسمة ويجب المضي قدمًا بسرعة في عقد الانتخابات بموعدها".

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أن الأزمة في ليبيا لن تحل إلا من خلال عقد الانتخابات في موعدها المقرر.

وأضاف: "لدينا قانون انتخاب مجلس النواب لكنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات".

وتابع: "الدستور ينص على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وكل من تتوافر فيه الشروط مُرحب به".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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