انتخابات المغرب.. الحكومة تدعو لتسهيل تصويت الموظفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الحكومة المغربية الشركات الحكومية والخاصة إلى منح تسهيلات لكوادرها وموظفيها لأداء واجبهم في الانتخابات المقررة بعد أسبوع.

ودعا بيان لرئاسة الحكومة المغربية، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إلى منح التسهيلات اللازمة للمعنيين بالأمر من أجل ممارسة حقهم في المشاركة بعملية التصويت، وذلك دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، قصد تسهيل أداء كافة الكوادر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المؤسسات والمرافق العمومية لواجبهم الوطني خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية.

وتستعد المملكة المغربية لخوض انتخاباتها التشريعية والبلدية في اقتراع يجري الأربعاء المقبل.

وعلى ضوء نتائح الانتخابات البرلمانية، يعين الملك رئيس الحُكومة من الحزب المتصدر لهذه الانتخابات، ويُكلفه بإعداد لائحة للوزراء قصد تعيينهم من طرفه.

ويُجري رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع باقي الأحزاب، بغرض تشكيل أغلبية حُكومية في البرلمان تتوزع الحقائب الوزارية فيما بينها، وفقاً لما تم التوافق بشأنه.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في سياق جائحة كورونا، والثالثة في عهد الدستور المغربي الذي تم اعتماده عام 2011، ومنح صلاحيات أوسع للحكومة والبرلمان.