مقتل 10 حوثيين بنيران الجيش اليمني في "الجوف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرون، الخميس، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة الشهلا بمحافظة الجوف الواقعة شرقي البلاد.

وبحسب تقرير لمركز إعلام الجيش فإن قصفا مدفعيا أدى إلى مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي، وجرح آخرين، وتدمير طقم وإعطاب آخر في الجبهة ذاتها.

وأضاف أن الجيش مسنودا برجال المقاومة الشعبية تصدى لهجوم حوثي في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.



كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت مواقع المليشيا في جبهتي المشجح، والكسارة، ومفرق هيلان بمحافظة مأرب.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات تابعة لها.

وتشهد مأرب معارك طاحنة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي منذ مطلع العام الحالي؛ حيث تكبدت المليشيات التابعة لإيران خسائر بشرية فادحة من بينها شخصيات تنتحل رتب عسكرية رفيعة.

وتدور اشتباكات عنيفة في جبهات مأرب الجنوبية بمناطق رحبة التي تسطر فيها قبائل مراد ملاحم كبيرة في التصدي لهجمات الحوثيين المتواصلة والتي تصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

كان قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن منصور ثوابة أكد أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من 10 آلاف قتيل، منذ يناير /كانون الثاني الماضي؛ حيث مثل العام 2021 "محرقة للمليشيات" في مختلف الجبهات.

وتابع اللواء ثوابه في حوار مع صحيفة الجيش اليمني " 26 سبتمبر" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لأكثر من 300 هجوم للمليشيات الحوثية، على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الجاري.