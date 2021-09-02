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بمشاركة 21 دولة.. انطلاق التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2021" بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " والذى يستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة /21/ دولة.

و أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية في له كلمة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " الذى يعتبر من أكبر و أهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى نظرا لحجم القوات المشاركة به .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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