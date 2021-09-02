شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة 21 دولة.. انطلاق التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2021" بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " والذى يستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة /21/ دولة.



و أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية في له كلمة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " الذى يعتبر من أكبر و أهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى نظرا لحجم القوات المشاركة به .