شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المغرب يطالب بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يتم عبر الممارسة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها.



تأكيد مغربي حمله "بوريطة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال وزير الخارجية المغربي إن الانتخابات عنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مضيفا: "هذه الأزمة لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية"

وتابع: "المرحلة التي تعيشها ليبيا الآن حاسمة ويجب المضي قدمًا بسرعة في عقد الانتخابات بموعدها".