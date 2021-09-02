مصر والأردن تدعوان لحلحلة دولية لعملية السلام

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وأكدت على ضرورة وجود تسوية الأزمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وفرض التهدئة من خلال الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على غزة.
وأشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غز، وأشار خلال استقبال الرئيس المصري الملك عبدالله بالقاهرة، إلى ضرورة تكثيف العمل في هذا الاتجاه.
وأشاد الرئيس المصري بالعلاقات المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربا عن التطلع لتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.
وأعرب العاهل الأردني عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.
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