8 قتلى ومصابين في انفجار عبوة بمالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي جنديان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في وسط مالي. وذكرت مصادر مالية أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور شاحنة تابعة للقوات المسلحة المالية قرب قرية دانسان على الطريق بين مدينتي بوني ودوينزتا.



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