«التعاون الإسلامي» والأمم المتحدة تدعمان الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة أمس وفدا من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في الصومال برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم، منسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال آدم عبدالمولى، لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الدعم المقدم للصومال. وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، السفير طارق علي بخيت، بجهود الأمم المتحدة المبذولة لمصلحة الصومال، مشددا على الأنشطة الإنسانية والإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى إنجازاتها في مختلف القطاعات الاجتماعية في الصومال.



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