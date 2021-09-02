موجة نزوح من رحبة بسبب القصف الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، خلال المعارك العنيفة التي تدور غرب مأرب مع قوات الجيش اليمني المسنود بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات الميليشيات في محيط الجبهة وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وكانت قوات الجيش اليمني، نجحت في تنفيذ كمين محكم استهدف مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب أسفر عن مصرع 18 عنصرا حوثيا.

إلى ذلك أدى القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على مديرية رحبة بمحافظة مأرب إلى موجة نزوح جديدة لعدد من الأسر.

وكانت رئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين علي القاضي أكدت في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن ميليشيات الحوثي «تمعن الحوثي في عدائها لليمنيين، وتأبى ألا يكون هناك خط رجعة». وأشارت القاضي إلى «استهانتها بحياة الناس، واستباحتها المتكررة لأرضهم وعرضهم لن تجعلهم يخنعوا، على العكس ستغذي الرغبة في الانتقام من هذا الظلم». مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي «تحاول مرة أخرى التقدم في رحبة، وتهجير السكان، ومزيد من الأسر تضطر إلى النزوح». وقالت «إن ميليشيات الحوثي تتعامل مع البشر وكأنهم قطع شطرنج، من هم تحت سيطرتها عليهم أن يذهبوا للموت من أجل الحوثي، ومن هم في المناطق الأخرى عليهم أن ينزحوا من منطقة إلى منطقة». وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد تمكنت مطلع الشهر الماضي من تحرير مديرية رحبة جنوب مأرب من ميليشيات الحوثي، ووجهت السلطة المحلية بإعادة تطبيع الأوضاع فيها بعد تحريرها.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد أن طهران تستخدم جماعة الحوثي لفرض التجربة الإيرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقا مهما كلف ذلك من معاناة وثمن. وأضاف في بيان أن إيران تستخدم الحوثيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وقبل أيام، توعد الرئيس اليمني ميليشيات الحوثي بدفع الثمن جراء هجومهم على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، والذي خلف 40 قتيلا و60 جريحا بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية. وقال إن ميليشيات الحوثي الإرهابية ستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن معركة الشعب ضد المشروع الفارسي في اليمن، مستمرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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