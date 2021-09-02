أمريكا تحث على سرعة خروج المرتزقة من ليبيا

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وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسب تغريدة للسفارة الأمريكية في ليبيا على «تويتر»، أمس الأول.
واختتم وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الجزائر العاصمة، وأكد الوزراء ضرورة وضع إطار قانوني للانتخابات المقبلة.
ودعت فرنسا، «جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم» واحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إجراءها، وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن «إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا». وتابع «ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية».
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