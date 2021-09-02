زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية أمس مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، إن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مجموعة من مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة صياد برصاصة في ساقه نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته متوسطة.



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