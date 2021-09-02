شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: القمة الثلاثية بالقاهرة أعادت تثبيت شرعية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أهمية عقد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، موضحا أنه من المهم عقد القمة من أجل إعادة تثبيت شرعية هذه القضية والأسس التي من الممكن أن تقوم عليها أى حلول سياسية مقبلة.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العالم الآن منشغل بقضايا أخرى أثرت على مدى اهتمام بالقضية الفلسطينبة التي تعد قضية ركيزة، موضحا أن هذه القمة وضعت القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح .

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لها دورا تاريخيا في القضية الفلسطينية خاصة بعد مبادرة مصر الأخيرة لإعادة إعمار غزة، موضحا أن العالم الآن مقبل على اجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن الضروري إعادة التركيز على القضية الفلسطينية.