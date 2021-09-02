شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى أردنى: القمة الثلاثية امتداد لدور مصر والأردن فى حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زايد لتوانسة، المحلل السياسى الأردني، إن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بالقاهرة امتداد طبيعى للدور المصرى والأردنى لحل القضية الفلسطينية، موضحاً أن حل الدولتين هو المدخل الذى يبنى عليه العرب في حل القضية الفلسطينية ودور مصر والأردن مركزى في هذا.

وأضاف "لتوانسة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن مصر والأردن لهما دورا مركزيا في القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، وتابع: "مصر لعبت دور أساسى في تثبيت الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل وإيصال الإمدادت كونها تؤمن أنه لا يمكن البقاء على الوضع المأساوي في غزة".

ولفت "لتوانسة"، إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة تعاملت مع القضية الفلسطينية على أنها مشكلة عقارية وليست قضية عدوان واحتلال دفع الشعب الفلسطيني الكثير من الأثمان من أجل الدفاع عن وطنه وأرضه.