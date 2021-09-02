جامعة أسوان الأولى على مستوى الجمهورية في تصنيف "تايمز"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا وحصلت على المركز الأول على الجامعات المصرية ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف "تايمز هاير ايدكوشين".

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن التصنيف يعتمد على 13 مؤشرأداء، جرت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وأوضح "عثمان" أن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية، وهو حصاد مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية، ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلي أن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية مؤخرا، مما اكسبها سمعة أكاديمية طيبة بين جامعات العالم، ويأتي ذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان، والتي أصبحت صرح علمي وبحثي بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كلياتها إلى 21 كلية ومعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.