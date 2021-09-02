بعد رفع الإشغالات.. تلقي طلبات الباعة الجائلين لتسكينهم في السوق الحضري بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر، عن بدء تلقي طلبات الباعة الجائلين الذين جرى رفع إشغالاتهم وإخلائهم من شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود وذلك بمجلس مدينة الأقصر، لتسكينهم بشكل قانوني بموقع السوق الحضري بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر والذي يتضمن بايكات حضارية ومزودة بكافة الخدمات، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للباعة ومنها منحهم فترة سماح تخفيفا وتيسيرا عليهم وحرصا على مصدر رزقهم.

أضاف بيان محافظة الأقصر الصادر، مساء اليوم الخميس، كما يمكن لكافة الشباب الراغبين في إقامة أي مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر في التقدم للحصول على بايكات بكافة الأسواق الحضرية على مستوى مراكز المحافظة لعرض منتجاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب من الجنسين وتشجيعهم وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء في إطار خطة محافظة الأقصر، لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة مراكز المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمي وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.