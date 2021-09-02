الوادي الجديد.. رحلات لـ"ذوي الهمم" في المركز العلاجي بواحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل مركز "حسن حلمي" لرعاية ذوي الهمم بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اليوم الخميس، رحلات من الأطفال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من أبناء القرى.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن المركز استقبل اليوم وفدًا من أبناء قرية "بولاق" التابعة لمركز الخارجة وقري "جورمشين 7" التابعة لمركز باريس للتعرف على الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والرياضية المختلفة التي يقدمها المركز.

أضاف المحافظ، أنه كلف الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تنظيم رحلات لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من مراكز وقري المحافظة لزيارة المركز للتعرف على خدماتها والاستفادة منها.