"لو مجموعك أقل من التنسيق".. تفاصيل مقترح "السنة التأهيلية" قبل الالتحاق بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل مقترح مقدم من الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن دراسة منح سنة تأهيلية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات القمة للحد من الدراسة في جامعات خارجية غير معتمدة بمصر.

واقترح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا، مشروعًا جديدًا بدراسة سنة تأهيلية للطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادلها في سنوات سابقة، ولم يحالفهم التوفيق في الالتحاق بالكليات التي يرغبون الدراسة بها.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن طالب الثانوية في حال حصوله على سبيل المثال على مجموع 82% ويرغب في الالتحاق بكلية مجموع تنسيقها 87% ما يعني أن مجموعه أقل بـ 5%، فيمكنه -بدلا من الاتجاه إلى التعليم خارج مصر- قضاء عام تأهيلي في مصر قبل الالتحاق بالكلية على أن يجتاز الطالب عدة اختبارات خلال هذه السنة.

وأشار المصدر إلى أن مقترح المشروع تم إعداده من قبل لجنة ضمت عددًا من رؤساء الجامعات ويتمثل في منح سنة تأهيلية تأسيسية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالقطاع الطبي (الطب البشري - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي)، وباقي الكليات والهندسة والعلوم الإنسانية وبعدها يعقد امتحان موحد للذين اجتازوا السنة التأهيلية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب المقترح المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم قبول الطلاب الحاصلين بنسبة أقل من 5% عن الحد الأدنى الذي تقبله قائمة الكليات السابقة.

وأكد المصدر، على أن هذا المقترح هدفه التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وعدم تعرضهم للنصب أو الحصول على شهادات من أماكن دولية غير معتمدة.