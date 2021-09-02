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​​يبدأ الأحد.. ضوابط وخطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التحويل إلكترونيا بين المعاهد، يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، التحويل بين المعاهد على الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "الخليج 365" ضوابط وكيفية التحويل بين المعاهد الأزهرية، وهي كما يلي:

- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب؛ لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شئون الطلاب بالتأكد من بيانات الطالب، وتصعيده، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة وتحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطلب جيدًا.

- في حالة وجود خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى لمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة من خلال رائد التحول الرقمي).

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد وإبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل من (قائمة شئون الطلاب – الطلاب المحولين).

- في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر)، على أن يتم ذلك من خلال التعاون بين إدارة المعلومات وإدارة الامتحانات وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية.

- يقوم ولي الأمر بمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

- بعد انتهاء الطلب يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب (نسختين) والتوقيع عليهما والتوجه إلى لمعهد لسحب الملف.

- على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شئون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.

- التحويل من معهد إلى آخر خارج المنطقة يتم بنفس الإجراءات المبينة سالفًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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