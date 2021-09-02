تنسيق الأزهر 2021| إتاحة شعبة "التعليم الأساسي" بكلية التربية بالقاهرة في رغبات القبول للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إنه تمت إضافة شعب التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة لرغبات القبول، خلال العام الجاري.

وأضاف فرج في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن شعبة التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة، تضم شعب "الفيزياء والكيمياء والرياضيات وشعب أخرى"، وتم طرحها في رغبات القبول هذا العام، للمرة الأولى.

ولفت مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين سجلوا رغباتهم، بعد انتهاء التسجيل.

وفتحت فتحت الحكومة المصرية، باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ولمدة خمسة أيام.

ويوضح الخليج 365 طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط:اضغط هنا

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد آخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب "شمال أو جنوب سيناء" متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة "البحر الأحمر"، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذه القائمة".

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