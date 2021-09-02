"كرة القدم" السبب.. تفاصيل إعادة "طفل إسنا المتغيب" لأسرته في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، في إعادة طفل متغيب عن منزل أسرته بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إن المديرية تلقت بلاغًا بتغيب الطفل محمد حمادة أبو ضيف عقب خروجه من المنزل، وتبين أنه توجه لمحافظة أسوان لخوض اختبارات الالتحاق بأحد أندية كرة القدم بمحافظة أسوان، وتمت إعادة الطفل لأسرته.

حرر محضر بالواقعة والبحث عن الطفل في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية، وجرى وضع خطة بحث للعثور على الطفل الغائب.

أسفرت عمليات البحث من خلال ضباط المباحث الجنائية، عن تواجد الطفل الغائب في مديرية أمن أسوان، حيث أبدى رغبته في خوض اختبارات الالتحاق بأحد الأندية لكرة القدم، وبناء عليه تم استدعاء والده وهو المبلغ على الواقعة، وبسؤاله أكد ما جاء بأقوال ابنه الغائب وتم تسليم الابن المتغيب لوالده.