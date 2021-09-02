مؤتمر "دول الجوار الليبي" : الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود المشتركة

اسماعيل عبد الحي - وصفت وزيرة الخارجية الليبية اجتماع "دول جوار ليبيا" الذي اختتم في الجزائر مساء أمس بأنه "كان ناجحا ومحوريا لدول الجوار" وتم الاتفاق على عقد مؤتمر في ليبيا قريبا.

وقالت الوزيرة نجلاء المنقوش إن المجتمعين اتفقوا على تفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود المشتركة، وأن كل دول الجوار أبدت دعمها لمبادرة استقرار ليبيا والمشاركة، وعقد مؤتمر في ليبيا نهاية الشهر القادم.

وأضافت أن النقاش في الاجتماع كان "صريحا ومفتوحا" وقالت "نسعى لإجراء الانتخابات في موعدها والحكومة الليبية وفرت الشروط اللوجستية".

وقالت إن "الاجتماع وفر الظروف الصحية لدفع عجلة الاستقرار في ليبيا بالتباحث مع دول الجوار، وإن رسالة المؤتمر واضحة وهي دعم السلطات الليبية لاستقرار ليبيا".

وأشارت إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "كان له دور إيجابي في دعم مخرجات الاجتماع لاستقرار ليبيا"

بينما أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن أمانيه بأن تستقر الأوضوع السياسية في ليبيا وشدد على تطبيق مخرجات اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا.

وقال لعمامرة إن مخرجات الاجتماع "تركز على مبادئ يجب الارتكاز عليها لوفاء المجتمع الدولي لالتزاماته تجاه ليبيا بحل تتوافق عليه الأطراف الليبية".

وأكد أن بلاده "تضع نفسها تحت تصرف الأشقاء لتكون لقاءات دورية وفق ما أكده الرئيس تبون".

يذكر أن الجزائر استضافت يوم أمس اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا، شارك فيه وزراء خارجية سبع دول، وخصص لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية.

ودعيت للاجتماع ليبيا ومصر والسودان وتشاد وتونس ومالي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

المصدر: RT