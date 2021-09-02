روسيا تتهم «جوجل» و«آبل» بالتدخل في انتخاباتها

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أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن رفض عملاقي التكنولوجيا الأميركيين «جوجل» و«آبل» إزالة تطبيق للمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما قبل الانتخابات قد ينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة الروسية في وقت لاحق هذا الشهر.

والشهر الماضي، طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات «روسكومنادزور» شركتي «جوجل» و«آبل» بإزالة تطبيق نافالني من متجريها.

والخميس شددت «روسكونادزور» الضغوط على عملاقي الإنترنت قائلة إنه يمكن تحميلهما مسؤولية جنائية في حال واصلتا رفض الامتثال للقانون الروسي.

وقالت الهيئة «المسؤولية الجنائية محتملة بتهمة تنظيم عمل منظمات متطرفة محظورة في روسيا والمشاركة بها».

وحذر بيان الهيئة من أن عدم التحرك يمكن اعتباره تدخلاً «في الانتخابات الروسية وقد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تجاهل الشركتين الأميركيتين لطلبات السلطات الروسية بإزالة «محتوى غير شرعي» بات «منهجياً».

وأضافت للصحافيين أن «مثل هذا السلوك المتعجرف والانتقائي والتجاهل الواضح للطلبات المتعددة من قبل المؤسسات الروسية المرخصة فيما يتعلق بمحتوى معترف به على أنه متطرف أصبح أمراً غير مقبول».

وصنفت روسيا منظمات المعارض نافالني هذا العام باعتبارها «متطرفة» وحظرتها.