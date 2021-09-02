إيطاليا تقدم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الخميس، إن الحكومة الإيطالية تعتزم البدء في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في وقت لاحق هذا الشهر للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال سبيرانزا، للصحفيين وهو يقف بجانب «سنبدأ تطعيم الأشخاص الأكثر ضعفاً بجرعة ثالثة في سبتمبر».

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي إن إيطاليا تعتزم توسيع استخدام تصريح المرور الصحي أو ما يطلق عليه «التصريح الأخضر» المطلوب الآن للسفر الطويل وللعديد من الأنشطة الترفيهية كما إنه أصبح إلزامياً للعاملين في المدارس.

وأضاف دراجي أن إيطاليا قد تجعل التطعيم إجبارياً للجميع فور حصول اللقاحات على موافقة كاملة من الجهات الرقابية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.