الإمارات ودول أخرى تنضم إلى بنك بريكس للتنمية للاقتصادات الناشئة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 53 ثانية

أعلن بنك التنمية الجديد لدول تكتل “بريكس”، اليوم الخميس، أنه سيضيف الإمارات وأوروغواي وبنغلاديش كأعضاء جدد، وذلك بعد جولة من المفاوضات الناجحة التي بدأت في أواخر عام 2020.

قال ماركوس ترويخو رئيس البنك في مؤتمر صحفي: “إننا سعداء بالترحيب بالإمارات وأوروغواي وبنغلاديش في أسرة بنك التنمية الجديد. ستتاح للأعضاء الجدد في البنك منصة لتعزيز تعاونهم في البنية التحتية والتنمية المستدامة”.

وأضاف: “سنواصل توسيع عضوية البنك بشكل تدريجي ومتوازن”.

ووفقا للمؤتمر الصحفي، فإن ضم الدول الجديدة، الذي يعد أول عملية لتوسيع عضوية، يتوافق مع استراتيجية البنك، التي تهدف إلى أن يصبح أهم مؤسسة تنموية للاقتصادات الناشئة.

وصادق البنك منذ بداية تشغيله، على حوالي 80 مشروعا في جميع الدول الأعضاء، بحافظة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار. وتغطي هذه المشاريع قطاعات النقل والمياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية.