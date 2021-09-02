ارتفاع حصيلة القتلى جراء العاصفة ايدا إلى 22 في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العاصفة ايدا في منطقة نيويورك إلى 22 شخصاً، وجرفت السيول السيارات وأغرقت خطوط المترو وأوقفت رحلات طيران في نيويورك ونيوجيرسي.

ووصف رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو “السيول بأنها حدث مناخي تاريخي”. وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حالة طوارئ بسبب السيول لأول مرة في نيويورك.

وتبذل الجهود منذ الصباح الباكر لإعادة تشغيل شبكة المواصلات التي تخدم ملايين السكان في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية.

وحثت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول السكان على البقاء في منازلهم وعدم الذهاب لأعمالهم وطالبتهم بالصبر “لإعطائنا بعض الوقت لاستكمال إصلاح قطارات المترو” بعد توقف الخدمة في أغلب الأماكن، مما أدى لتقطع السبل بأعداد كبيرة من الركاب، وقالت: ” إن هذا حدث يستحق التسجيل في كتب الأرقام القياسية”.