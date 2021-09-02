كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن موقع تتبع السفن وصول أولى ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة للبنان إلى قناة السويس السبت.

في المقابل، قالت خدمة “تانكر تراكرز” سابقاً إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم الأربعاء أن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان لم تبحرا بعد.

وأضافت الخدمة التي تتبع حركة ناقلات النفط في بعض المناطق الهامة جويسياسيا، عبر “تويتر”، أنه “ينبغي أن تكون الناقلة الأولى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر الآن”. وتابعت “ننتظر تأكيداً بصرياُ”.

وقبل يومين، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي إن أي تعرض للسفينة الإيرانية المتجهة إلى لبنان سيواجه برد مزدوج.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية سابقاً أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان، الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية، “هو قرار سيادي”، مشيرة إلى أن “واشنطن ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول”.