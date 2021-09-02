قمة القاهرة: لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عقد اليوم في القاهرة، القمة الثلاثية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي ختام القمة تم التأكيد،على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت القمة، بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، في قصر الاتحادية مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة.

وتلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المحادثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

تهدئة في غزة

واستعرض الرئيس المصري رؤية بلاده لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذلك إعادة إعمار القطاع، مؤكداً ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إن المحادثات شهدت كذلك مناقشة مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في لقاء قبل القمة مع الرئيس الفلسطيني أنه يجب دعم الجهود الفلسطينية لتسوية سياسية واستئناف مفاوضات السلام.

وأكد السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

كذلك، شدد على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات.