لبنان.. ميقاتي ينفي الالتزام بأي أمر نهائي يتعلق بتشكيل الحكومة ببلاده

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية ، اليوم "الخميس"، أنه ماض في عملية التشكيل ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد.



وقال المكتب الاعلامي لميقاتي إنه ماض في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل لتعاون بناء بعيدا عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة.

وأضاف إن ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة.

وأعلن المكتب أن ميقاتي يحرص "على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات".

وقال "إن اعتماد الصيغة المباشرة أحيانا والأساليب الملتوية أحيانا أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا".

يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية، ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات ميقاتي مع رئيس الجمهورية منذ تكليفه عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريبا.