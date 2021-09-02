الاعلام الامني: ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقا لمعلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة - مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوات برية من فوج مغاوير القيادة الثالث وكتيبة استطلاع الفرقة من ضبط اكثر من ٣٥١ عبوة ولغم ووسيلة تفجير تمثلت بالاتي: ١٥١ وسيلة تفجير ، و٩٧ عبوة ناسفة مختلفة ،و٦٨ صاعق تفجير ،و٢٤ قطعة عتاد مختلفة و١١ لغم ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة بالانبار".



واضافت ان المواد من مخلفات داعش الارهابي، وفي الوقت الذي تكفلت فية المفارز الهندسية لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

