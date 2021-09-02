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بينهم متهمون بالارهاب.. القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة بالبصرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين بمواد قانونية مختلفة وتضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعدد من المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق مواد جنائية مختلفة، وذلك من خلال حملة أمنية تضمنت فعاليات مختلفة بمناطق متفرقة من المحافظة بهدف ملاحقة المطلوبين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

واضافت انه "تم ضبط مواد مخدرة تتضمن كمية من مادة الحشيشة، ومادة الكرستال المخدرة، وأدوات تعاطي المخدرات، وضبط أسلحة غير مرخصة، وعجلات ودراجات نارية مخالفة".

واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات الأمنية المعنية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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