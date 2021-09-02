الأمن اليمني يفكك خلية إرهابية في حضرموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الخميس، ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف الأمن في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني يمني لوكالة سبأ الحكومية، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد الخلية و3 آخرين، بعد معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة لنشاط الخلية المرتبطة بتنظيمات إرهابية أجنبية.



وفيما لم يوضح المصدر إلى أي الجماعات الإرهابية تنتمي الخلية، رجحت مصادر يمنية ارتباط الخلية بفرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي تتواجد له خلايا متخفيه في مناطق شرق البلاد.

وضبطت الأجهزة الأمنية عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وأسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لاستخدامها في أعمال إجرامية بحضرموت.

وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، بأداء الاستخبارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في إحباط المخطط وضبط العناصر الإرهابية.

وكان تنظيم القاعدة سيطر على محافظة حضرموت في عام 2015، قبل أن تنفذ قوات التحالف العربي والقوات المحلية اليمنية عملية عسكرية في أبريل 2016، انتهت بتحرير المحافظة من سيطرة التنظيم الإرهابي.