سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الخميس، 2 سبتمبر/أيلول 2021، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 1467.5 دينار للشراء، و 1477.5 دينار للبيع، مقابل نحو 1473 دينارا للشراء، و 1483 دينارا للبيع، أمس وذلك حسب مواقع إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الماضي، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، المركزية في بغداد، نحو 1473 دينارا، وهو نفس السعر في بورصة الحارثية.

بينما سجل سعر صرف الدولار، في بورصتي الموصل، والسليمانية، نحو 1475 دينارا.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بورصة أربيل نحو 1474.5 دينار، وسجل في بورصة البصرة، نحو 1474 دينارا،

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1725.80 دينار للشراء، و1727.21 دينار للبيع، مقابل نحو 1727 دينارا للشراء، و1736 دينارا للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 2010.54 دينار للشراء، و2012.45 دينار للبيع، مقابل نحو 2017.4 دينار للشراء، و2023.6 دينار للبيع، أمس

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 387 دينارا للشراء، و387.36 دينار للبيع، مقابل نحو 390.4 دينار للشراء، و391.33 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.35 دينار للشراء، و395.36 دينار للبيع، مقابل نحو 399.60 دينار للشراء، و399.80 دينار للبيع.

كذلك هبط متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4822.22 دينار للشراء، و4836.89 دينار للبيع، مقابل نحو 4861.23 دينار للشراء، و4876.88 دينار للبيع.