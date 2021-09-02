شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات مكافحة كورونا في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات طبية متنوعة لجمهورية مالي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، لمعالي وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية جميلة سنقاري، في العاصمة باماكو.

وقدمت وزيرة الصحة المالية شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتقديم هذه المساعدات الطبية التي جاءت في الوقت المناسب حيث تقوم السلطات بمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة جميلة سنقاري أن هذه المساعدات تعد دليلا قويا على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة معاليها إلى تقدير الحكومة المالية للمملكة ممثلة بالمركز على جميع ما قدم لبلادها.

وتأتي هذه المساعدات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.