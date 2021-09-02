شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السلمان يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس كينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

ونقل السفير السلمان لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كينيا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.