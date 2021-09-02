02 سبتمبر , 2021
أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها فتح متجر جديد لها في مدينة شانغشا الصينية يوم السبت المقبل، ليكون أول متاجر الشركة الأمريكية في إقليم هونان الصيني.
ويوجد المتجر الجديد في مركز آي.إف.إس التجاري الشهير بالمدينة.
ويضم المتجر حوالي 100 بائع عالي التدريب يجيدون التحدث بالعديد من اللغات منها الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية.
وأشارت أبل إلى أن عملاء المتجر سيبدأون زيارتهم له بالعبور من منطقة "المنتدى" ثم يشاهدون حائط الفيديو الذي يعرض جلسات "يوم في أبل".
واحتفالاً بمناسبة الافتتاح الكبير، سيستضيف برنامج "كرييتف بروس" حلقة "فن المشي: اكتشف ألوان شانغشا" من برنامج "يوم في أبل" اعتباراً من 5 سبتمبر (أيلول) الحالي ليتيح للعملاء فرصة استكشاف المدينة الصينية والتقاط ألوانها الحية عبر أجهزة آي باد برو.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تعتزم فتح متجر جديد لها في شانغشا الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.