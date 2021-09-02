أبل تعتزم فتح متجر جديد لها في شانغشا الصينية

02 سبتمبر , 2021

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها فتح متجر جديد لها في مدينة شانغشا الصينية يوم السبت المقبل، ليكون أول متاجر الشركة الأمريكية في إقليم هونان الصيني.

ويوجد المتجر الجديد في مركز آي.إف.إس التجاري الشهير بالمدينة.

ويضم المتجر حوالي 100 بائع عالي التدريب يجيدون التحدث بالعديد من اللغات منها الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية.

وأشارت أبل إلى أن عملاء المتجر سيبدأون زيارتهم له بالعبور من منطقة "المنتدى" ثم يشاهدون حائط الفيديو الذي يعرض جلسات "يوم في أبل".

واحتفالاً بمناسبة الافتتاح الكبير، سيستضيف برنامج "كرييتف بروس" حلقة "فن المشي: اكتشف ألوان شانغشا" من برنامج "يوم في أبل" اعتباراً من 5 سبتمبر (أيلول) الحالي ليتيح للعملاء فرصة استكشاف المدينة الصينية والتقاط ألوانها الحية عبر أجهزة آي باد برو.