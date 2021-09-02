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منتخب الاسود الثلاثة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المجر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-02 | 17:26

منتخب الاسود الثلاثة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المجر

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سيغيب المهاجم الإنجليزي جادون سانشو، عن مباراة منتخب بلاده أمام المجر، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وتعرض سانشو لضربة خفيفة أثناء التدريبات مع الأسود الثلاثة صباح أمس، ليخرج بعدها جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، ليؤكد على وجود شكوك حول إمكانية مشاركة لاعب اليونايتد في مباراة اليوم.

وبحسب "سكاي سبورتس"، قرر ساوثجيت عدم المغامرة بمشاركة اللاعب في مباراة اليوم التي ستقام في بودابست، ولكنه فضل استمراره مع قائمة الفريق للمباريات التالية.


يذكر أن إنجلترا تحتل صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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