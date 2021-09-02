تحركات أوروبية لضمان انعقاد الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركات أوروبية متسارعة لدعم إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والتقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الخميس، لدعم العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وبحث الطرفان الأوروبي والليبي مستجدات العملية الانتخابية ومستوى جاهزية مفوضية الانتخابات، خاصة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، وأبرز التحضيرات للمرحلة المقبلة.

وأكد "سابادل" دعم الاتحاد الأوروبي بقوة للعملية الانتخابية المرتقبة، مشيداً بالجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة تسجيل الناخبين الأمر الذي يسهم في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

كما أبدى استعداد البعثة الأوروبية للتعاون مع المفوضية الليبية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

كانت فرنسا وإسبانيا قد دعتا الأربعاء جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام موعد الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا".

وأشار إلى أن "فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها" و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".



بدوره، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي؛ حيث بحثا معا تطورات الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد صالح ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الليبيين وحرص البرلمان على تحقيق إرادة الشعب.